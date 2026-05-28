Catarina Miranda revela o que descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «É grave»

Catarina Miranda revelou finalmente o que a levou a afastar-se de Afonso Leitão e garantiu que a decisão surgiu depois de descobrir mensagens comprometedoras no telemóvel do concorrente do “Secret Story – Desafio Final”.

Durante a entrevista ao “Dois às 10”, da TVI, a ex-concorrente explicou que tudo aconteceu numa altura em que estava completamente entregue à relação e até preparava um pedido de casamento surpresa. Contudo, Catarina acabou por ficar desconfiada depois de uma polémica nas redes sociais envolvendo Mariana, ex-concorrente do reality show.

Segundo explicou, Mariana veio a público dizer que os “likes” colocados em determinadas fotografias não tinham sido feitos por Catarina Miranda, mas sim por outra pessoa. A situação levou a ribatejana a desconfiar e a investigar o telemóvel de Afonso Leitão. “Alguma coisa me disse para ir procurar no telemóvel dele”, revelou.

Foi aí que descobriu conversas que mudaram completamente a forma como via a relação. "Cristina, se disser que foi coincidência depois o que eu apanhei (no telefone), ninguém acredita. Não tem nada a ver com a Mariana. São tantas as pessoas que eu nem consigo contabilizar. O que é grave. Ele apagou tudo. Eu não consigo precisar o que foi, mas tudo o que ele fez, como fez, onde fez, está descrito. E eu vi."

Apesar de toda a desilusão, Catarina Miranda admitiu que continua a amar Afonso Leitão, mas considera que precisa de se colocar em primeiro lugar. “Eu amo o Afonso e vou amar sempre, mas tenho de ter amor-próprio. Tens de te saber retirar”, confessou.

No final, a ribatejana deixou claro que dificilmente conseguirá continuar a relação.“Acho que o Afonso tem de pensar no que quer para a vida. Dificilmente será comigo”, rematou.