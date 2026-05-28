Catarina Miranda revela ter estado grávida de Afonso Leitão: «Infelizmente, perdemos um filho»

A entrevista de Catarina Miranda no “Dois às 10”, da TVI, ficou marcada por uma revelação inesperada e profundamente emotiva, que deixou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em silêncio.

Depois de explicar os motivos que a levaram a afastar-se de Afonso Leitão, a ex-concorrente acabou por revelar que os dois viveram recentemente uma perda muito dolorosa. “Infelizmente perdemos um filho em novembro e neste momento podia ser pior, que podia estar grávida e a passar por isto sozinha. Isto é tão grave, mas podia estar mais grave e o Afonso sabe disso”, confessou, visivelmente emocionada.

Catarina Miranda explicou depois que se tratou de um aborto espontâneo. “Foi um aborto espontâneo, infelizmente perdemos. O Afonso não fala e mói-se para ele”, desabafou.

Já perto do final da conversa, Cristina Ferreira decidiu colocar uma última pergunta, admitindo que seria também a dúvida de muitas pessoas que acompanhavam o caso. “Desculpa a última pergunta, mas acho que vais compreender que é a pergunta de muita gente. Não fazes isto tudo para aparecer?”, questionou a apresentadora.

Catarina Miranda respondeu de forma imediata e garantiu que nunca precisou de expor a sua dor para ganhar protagonismo. “Não, não preciso. Acho que ninguém gosta de vir para a televisão dizer ‘eu fui traída, eu fui enganada’”, respondeu.