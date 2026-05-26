Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira

Catarina Miranda anunciou uma decisão drástica e tudo indica que a relação com Afonso Leitão chegou ao fim.

A notícia surgiu como bomba. Catarina Miranda terminou com Afonso Leitão sem o concorrente saber. Segundo contou ao programa Dois às 10, descobriu mensagens que não perdoa. Isto tudo surge depois de um comunicado de Catarina.

A ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado carregado de mágoa, onde revela que deixa, de forma imediata, de apoiar a participação do namorado no “Secret Story – Desafio Final”. “Chega um momento em que o silêncio deixa de ser maturidade e passa a ser falta de respeito por nós próprias”, começou por escrever.

Sem revelar concretamente o que aconteceu, Catarina Miranda garantiu que se sentiu desrespeitada e profundamente desiludida com a atitude de Afonso Leitão dentro da casa mais vigiada do país. “Enquanto mulher, não consigo continuar a apoiar alguém que me desrespeitou, me desiludiu e não teve consideração pela relação que tinha”, assumiu.

A ribatejana deixou ainda claro que não quer continuar a ver o seu nome associado ao concorrente nem a campanhas de apoio ligadas ao reality show da TVI. “Por coerência comigo mesma, deixo qualquer apoio à participação do Afonso no programa e peço que deixem de associar o meu nome a campanhas, votos ou defesa da imagem dele”, escreveu.

Apesar das várias reações nas redes sociais, Catarina Miranda garantiu que não pretende entrar em mais detalhes sobre a situação: “Não entrarei em detalhes, mas a minha decisão é definitiva”.

A terminar, a ex-concorrente deixou uma reflexão que rapidamente deu que falar entre os seguidores: “Há escolhas que fazemos por amor. E há decisões que tomamos por respeito a nós próprias”.

A mensagem está a ser interpretada pelos fãs como o fim definitivo da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão.