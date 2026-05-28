Com vestido comprado para pedir Afonso Leitão em casamento, Catarina Miranda revela o que descobriu e que destruiu a relação

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Catarina Miranda revelou no “Dois às 10” que estava prestes a dar um passo muito importante na relação com Afonso Leitão antes de descobrir as mensagens polémicas no telemóvel do concorrente do “Secret Story – Desafio Final”.

A ex-concorrente explicou que o comunicado onde anunciou o afastamento não tem qualquer ligação ao comportamento de Afonso dentro da casa. “Não tem nada a ver com o episódio da Ana nem nada a ver com o reality em que está. Tem-me respeitado dentro da casa”, esclareceu.

Foi então que Catarina surpreendeu tudo e todos ao revelar que tinha planos para pedir Afonso Leitão em casamento em plena gala do reality show. “Eu era para ir pedir o Afonso em casamento nesta gala. A produção não me pediu e eu entrei em contacto e gostava de ir lá pedir em casamento. Já tinha tudo alinhado, o vestido comprado…”, contou.

Contudo, algo a levou a desconfiar e a mexer no telemóvel do namorado. “Alguma coisa me disse para ir procurar no telemóvel dele”, confessou.

Cristina Ferreira recordou então que Catarina Miranda sempre garantiu que, caso desconfiasse de alguém, nunca iria mexer no telemóvel da pessoa. “Disseste que se desconfiaste não ias ver”, lembrou a apresentadora.

A ex-concorrente explicou depois que tudo começou após Mariana, antiga participante do “Secret Story”, ter vindo a público afirmar que os likes colocados em fotografias eram afinal de Catarina Miranda, numa tentativa de defender Afonso Leitão.

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Mais tarde, Catarina confrontou Mariana e acabou por ficar desconfiada. “Ele apagou tudo, mas tudo o que fez e como fez está descrito”, revelou. Perante a dúvida levantada pelos apresentadores, Catarina esclareceu: “Há mensagens em que ele diz que fez. São mensagens dele para um amigo dele”.

A ribatejana garantiu ainda que as conversas remontam ao início da relação. “São mensagens desde o dia em que o conheci. É grave”, afirmou.

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