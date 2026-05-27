Comentadores da TVI partilham mensagem privada de Catarina Miranda: «Senti que devia ser sincera convosco»

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Catarina Miranda voltou a pronunciar-se sobre o fim da relação com Afonso Leitão e deixou uma nova mensagem que está a dar que falar.

A ex-concorrente surpreendeu tudo e todos ao anunciar publicamente o fim do namoro com o concorrente do “Secret Story – Desafio Final”, numa altura em que Afonso Leitão continua fechado dentro da casa mais vigiada do país, sem conhecimento do que se passa cá fora.

Depois de ter publicado um comunicado — que chegou a apagar e mais tarde voltou a colocar nas redes sociais — Catarina Miranda deixou agora uma nova mensagem sobre toda a polémica.

A revelação foi feita no programa “Última Hora”, conduzido por Alice Alves, onde os comentadores Inês Simões e Adriano Silva Martins revelaram o conteúdo de uma alegada mensagem privada enviada pela ribatejana num grupo de WhatsApp. “Quero agradecer todo o apoio que tenho recebido. Também quero deixar claro que o Afonso não foi correto comigo durante a nossa relação e houve atitudes que me magoaram bastante”, pode ler-se.

Apesar das acusações, Catarina Miranda garantiu que não pretende alimentar mais polémicas nem revelar detalhes do que aconteceu. “Não vou entrar em detalhes nem criar mais polémicas, mas senti que devia ser sincera convosco”, escreveu ainda.

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A terminar, a ex-concorrente mostrou vontade de seguir em frente depois da polémica em torno do fim da relação. “Neste momento quero apenas seguir em frente em paz e focar-me em mim. Obrigada por estarem desse lado”, rematou.

O caso continua a dominar as conversas nas redes sociais e promete novos desenvolvimentos enquanto Afonso Leitão permanece dentro da casa do “Secret Story – Desafio Final”.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão Dois às 10 Secret Story Desafio Final
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