Dentro do Big Brother All Stars, Catarina Miranda faz novas revelações sobre Afonso Leitão: «Agora descobri que...»

Catarina Miranda revelou uma novidade inesperada sobre a casa no Montijo que partilhava com Afonso Leitão.

O fim da relação foi conturbado e em plena televisão nacional, mas o conflito entre Catarina Miranda e Afonso Leitão parece estar longe do fim. Em conversa com Helena Isabel, a concorrente recordou o fim da relação e explicou como acabou por ter de procurar uma nova casa praticamente de um dia para o outro.

Catarina começou por contar que queria continuar a viver na casa que tinha partilhado com o ex-namorado. No entanto, Afonso terá tomado uma decisão diferente. «Eu não fico, mas tu também não», recordou a concorrente.

Como não chegaram a acordo no prazo de 30 dias, Catarina viu-se obrigada a encontrar rapidamente um novo lugar para viver. «Arranjei uma casa do dia para a noite», contou, referindo-se à nova casa em Alcochete, onde «uma renda custa um dinheirão».

Mas foi já depois de sair da casa que Catarina descobriu uma novidade que não esperava: «Eu agora descobri que ele foi para lá viver, para a casa onde nós estávamos».

Questionada por Helena Isabel sobre se Afonso Leitão teria capacidade financeira para continuar a suportar a habitação, Catarina respondeu de forma direta: «Não sei. Enquanto estava comigo tinha».