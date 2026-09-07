Dentro do Big Brother All Stars, Catarina Miranda faz novas revelações sobre Afonso Leitão: «Agora descobri que...»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Catarina Miranda revelou uma novidade inesperada sobre a casa no Montijo que partilhava com Afonso Leitão.

O fim da relação foi conturbado e em plena televisão nacional, mas o conflito entre Catarina Miranda e Afonso Leitão parece estar longe do fim. Em conversa com Helena Isabel, a concorrente recordou o fim da relação e explicou como acabou por ter de procurar uma nova casa praticamente de um dia para o outro.

Catarina começou por contar que queria continuar a viver na casa que tinha partilhado com o ex-namorado. No entanto, Afonso terá tomado uma decisão diferente. «Eu não fico, mas tu também não», recordou a concorrente.

Como não chegaram a acordo no prazo de 30 dias, Catarina viu-se obrigada a encontrar rapidamente um novo lugar para viver. «Arranjei uma casa do dia para a noite», contou, referindo-se à nova casa em Alcochete, onde «uma renda custa um dinheirão».

Mas foi já depois de sair da casa que Catarina descobriu uma novidade que não esperava: «Eu agora descobri que ele foi para lá viver, para a casa onde nós estávamos».

Questionada por Helena Isabel sobre se Afonso Leitão teria capacidade financeira para continuar a suportar a habitação, Catarina respondeu de forma direta: «Não sei. Enquanto estava comigo tinha».

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão Dois às 10 Big Brother All Stars
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão está de coração cheio. E há uma razão muito especial

Após polémica com Catarina Miranda, Afonso Leitão toma decisão: «É isto que eu quero fazer»

Fora do Estúdio

Sandra Felgueiras faz declaração emotiva: «Sempre significou voltar a casa»

Há 2h e 7min

A reação mais esperada. Joana Diniz quebra silêncio sobre confronto entre Jéssica Maria e Sónia Jesus

Há 2h e 59min

A viver a melhor fase da carreira, Maria Botelho Moniz recebe declaração do noivo: «Tenho muito orgulho em ti»

Há 3h e 10min

Ao lado do namorado, Eva Pais faz anúncio e leva fãs à loucura: «Sejam felizes»

Há 3h e 40min

Maria Botelho Moniz vive momento inesquecível: «Nem nos meus melhores sonhos»

Há 3h e 45min

Cristina Ferreira despede-se dos 48 anos em destino de sonho: «Esta água compensa tudo. Acho que não há igual»

Hoje às 12:22

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Hoje às 09:16
MAIS

Mais Vistos

Gonçalo Quinaz condena atitude de concorrente na gala de estreia: “Uma falta de respeito tremenda”

Hoje às 10:20

Inês Morais sobre concorrente do “Big Brother All Stars”: “Fiquei desiludida”

Hoje às 10:20

Cláudio Ramos sobre Jéssica Maria: "Já quase ninguém se lembrava dela”

Hoje às 10:35

Inês Morais expõe conflito entre Sónia Jesus e Jéssica Maria: “Será que me chibo?”

Hoje às 11:01

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

3 set, 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

43 anos depois de "A Lagoa Azul", assim estão Christopher Atkins e Brooke Shields

Há 1h e 19min

Sandra Felgueiras faz declaração emotiva: «Sempre significou voltar a casa»

Há 2h e 7min

Diga adeus à queda de cabelo com estes 5 alimentos

Há 2h e 19min

Dentro do Big Brother All Stars, Catarina Miranda faz novas revelações sobre Afonso Leitão: «Agora descobri que...»

Há 2h e 47min