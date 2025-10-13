Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

  Hoje às 15:25

Catarina Miranda preparou uma festa surpresa de aniversário para o namorado, Afonso, e juntou “os amigos todos dele” e “a família toda”. No entanto, a ausência de dois convidados chamou a atenção nas redes sociais — e a ex-concorrente do Big Brother não deixou a pergunta sem resposta.

Catarina Miranda organizou uma festa surpresa para o namorado, Afonso, com direito a amigos, família e muita animação. As imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais, mas houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores: a ausência de Marcelo Palma e Rita Almeida, também eles ex-concorrentes de reality show e amigos próximos do aniversariante.

Uma seguidora acabou por questionar a ex-concorrente do Big Brother Verão: “Então onde estão a Rita e o Marcelo, que também eram teus amigos?”

Catarina respondeu de forma direta e com o tom irónico que já lhe é característico: “Devem estar hibernados, nem os parabéns deram ao Afonso. Mas se a senhora souber, por favor entre em contacto.”

A relação entre Catarina Miranda e o casal já tinha sofrido um afastamento. Poucos dias depois de sair da casa mais vigiada do país, Catarina revelou num direto no Instagram que não fazia questão de conhecer Rita e Marcelo, apesar de na altura manter uma boa relação com ambos.

Entre risadas, surpresas e reencontros, a noite acabou por ser especial para o casal, mesmo sem todos os rostos conhecidos presentes. Veja a galeria para ver as melhores fotos da festa surpresa. 

Recorde, ainda, o pedido de namoro do casal que aconteceu no «Momento Certo»:

