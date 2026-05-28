Depois de tudo o que descobriu, esta é a pergunta que Catarina Miranda quer fazer a Afonso Leitão

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Catarina Miranda continua a falar abertamente sobre o fim da relação com Afonso Leitão e revelou, no “Dois às 10”, qual é a principal pergunta que quer fazer ao concorrente do “Secret Story – Desafio Final” quando estiver frente a frente com ele.

“Eu faço-lhe uma pergunta: ‘Vale a pena saberes tudo o que eu faço por nós, valeu a pena fazeres isto?’”, confessou a ex-concorrente, visivelmente magoada. Durante a entrevista, Catarina Miranda explicou também aquilo que pretende dizer a Afonso Leitão caso entre na casa para conversar com ele. “Eu vou dizer-lhe: ‘Se algum dia gostaste de mim, vais ficar no programa. Vim só esclarecer a nossa vida, estou cá na mesma, não te estou a apoiar, mas estou cá para depois ter uma conversa contigo’”, revelou.

Apesar da polémica, Catarina garantiu que não quer que o concorrente desista do reality show. “Ele não vai desistir. Eu não quero que ele desista”, afirmou.

A ribatejana confessou ainda que, caso estivesse na posição da mãe de Afonso Leitão, teria muito cuidado com a forma como abordaria toda esta situação. “Eu sabendo o que sei, teria cuidado com as palavras que iria usar. Eu também vou ter esse cuidado quando falar com ele, nem vou expor o conteúdo das mensagens porque vão criticá-lo, vão odiá-lo”, explicou.

No final, Catarina Miranda deixou no ar que dificilmente conseguirá reconstruir a relação. “Acho que o Afonso tem de pensar no que quer para a vida. Dificilmente será comigo”, rematou.

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Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão Dois às 10
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