Depois de tudo o que descobriu, esta é a pergunta que Catarina Miranda quer fazer a Afonso Leitão

“Eu faço-lhe uma pergunta: ‘Vale a pena saberes tudo o que eu faço por nós, valeu a pena fazeres isto?’”, confessou a ex-concorrente, visivelmente magoada. Durante a entrevista, Catarina Miranda explicou também aquilo que pretende dizer a Afonso Leitão caso entre na casa para conversar com ele. “Eu vou dizer-lhe: ‘Se algum dia gostaste de mim, vais ficar no programa. Vim só esclarecer a nossa vida, estou cá na mesma, não te estou a apoiar, mas estou cá para depois ter uma conversa contigo’”, revelou.

Apesar da polémica, Catarina garantiu que não quer que o concorrente desista do reality show. “Ele não vai desistir. Eu não quero que ele desista”, afirmou.

A ribatejana confessou ainda que, caso estivesse na posição da mãe de Afonso Leitão, teria muito cuidado com a forma como abordaria toda esta situação. “Eu sabendo o que sei, teria cuidado com as palavras que iria usar. Eu também vou ter esse cuidado quando falar com ele, nem vou expor o conteúdo das mensagens porque vão criticá-lo, vão odiá-lo”, explicou.

No final, Catarina Miranda deixou no ar que dificilmente conseguirá reconstruir a relação. “Acho que o Afonso tem de pensar no que quer para a vida. Dificilmente será comigo”, rematou.