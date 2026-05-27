Depois do comunicado, Catarina Miranda quebra silêncio com as suas «explicações»

Catarina Miranda vai finalmente quebrar o silêncio sobre o polémico fim da relação com Afonso Leitão. A ex-concorrente estará no programa “Dois às 10”, da TVI, desta quinta-feira, 28 de maio, para falar pela primeira vez sobre tudo o que aconteceu.

O anúncio foi feito por Cristina Ferreira durante a entrevista a Diogo Maia e Ariana Miranda, emitida esta quarta-feira.

“Nós ainda não sabemos o que é que aconteceu, mas amanhã a Catarina é nossa convidada. A Catarina predispôs-se a dar-nos essa entrevista e, portanto, vem conversar connosco e eu agradeço-lhe desde já a confiança”, começou por revelar a apresentadora.

Cristina Ferreira destacou ainda que Catarina Miranda, até agora, apenas tinha partilhado um comunicado nas redes sociais, sem entrar em detalhes sobre os motivos que levaram ao fim da relação com Afonso Leitão. “Ela fez um comunicado e não disse mais nada a seguir a isso. Mas a Catarina amanhã vem aqui dar as suas explicações”, acrescentou.

A apresentadora fez questão de esclarecer que a ex-concorrente irá partilhar apenas aquilo que considerar adequado neste momento. “A Catarina dará as explicações que entender e aquelas que ela considerar válidas para este momento”, afirmou.

No final, Cristina Ferreira reforçou que o público poderá finalmente perceber melhor o que levou Catarina Miranda a tomar esta decisão drástica enquanto Afonso Leitão continua dentro da casa do “Secret Story – Desafio Final”. “Será amanhã aqui neste espaço do ‘Dois às 10’ que nós vamos tentar entender o que é que ela pode ter visto, porque até agora ninguém sabe o que é que aconteceu. Ela só disse que é grave, que não se sentiu respeitada e, por isso mesmo, terminava ali o seu apoio ao Afonso”, explicou.