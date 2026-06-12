Enquanto Afonso Leitão falava com Cristina Ferreira, Catarina Miranda escreveu mensagem enigmática

A polémica entre Afonso Leitão e Catarina Miranda continua a dar que falar.

Enquanto o ex-concorrente prestava declarações em direto, Catarina Miranda recorreu aos InstaStories para partilhar uma publicação que muitos seguidores interpretaram como uma indireta.

A antiga concorrente publicou um vídeo com uma mensagem que rapidamente chamou a atenção: “A diferença é que eu estava quando faltou carro, quando faltou dinheiro, quando os sonhos se perderam, quando faltaram amigos, quando faltou apoio, quando faltou fé…” A reflexão terminava com a frase: “E isso resume-me como pessoa.”

Sem acrescentar mais explicações, Catarina Miranda escreveu apenas “Fim.” na publicação, deixando no ar a interpretação de que a mensagem teria como destinatário Afonso Leitão.

A partilha surgiu precisamente no momento em que o ex-namorado falava publicamente sobre o fim da relação, alimentando ainda mais a curiosidade dos seguidores e o mediatismo em torno da separação do antigo casal.