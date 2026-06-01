«Eu sei da verdade»: Depois de surgir ao lado de Catarina Miranda, Francisco Monteiro fala sobre a polémica com Afonso Leitão

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A polémica entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar e Francisco Monteiro decidiu pronunciar-se sobre o assunto.

Depois de a ex-concorrente ter anunciado o fim da relação com Afonso Leitão, alegando ter descoberto situações que considera graves, o vencedor do “Big Brother 2023” surgiu sentado ao lado da ribatejana durante a gala do “Secret Story – Desafio Final”, um detalhe que não passou despercebido aos fãs do reality show.

Em declarações à repórter digital do programa, Francisco Monteiro admitiu que tem conhecimento do que esteve na origem da rutura entre o casal. «Eu infelizmente ou felizmente sei mais ou menos aquilo que aconteceu. Sei mais ou menos o teor, o teor das coisas de que estamos a falar. Não é um assunto meu, portanto não é um assunto que eu quero abordar sequer. Não quero estar no meio disto. Agora eu sei da verdade, agora está nas mãos deles», começou por afirmar.

Apesar de não querer aprofundar o tema, o comentador da TVI deixou claro que não terá problemas em dar a sua opinião caso seja confrontado com o assunto em direto. «Se me for pedido, por exemplo, eu posso dizer que amanhã vou comentar à tarde. Eu não sei de que forma é que se vai abordar este tema, porque hoje em dia já é uma coisa que faz parte do programa. Se me pedirem a minha opinião, eu vou dar a minha opinião, porque eu aí não tenho de esconder nada daquilo que eu sei, daquilo que eu sinto. Portanto, vou dar a minha opinião sem pudores», garantiu.

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As declarações de Francisco Monteiro surgem numa altura em que o caso continua a dominar as conversas em torno do “Secret Story – Desafio Final”, depois de Catarina Miranda ter confrontado Afonso Leitão na casa mais vigiada do país e confirmado que não pretende retomar a relação.

 

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