Inédito: Catarina Miranda mostra o presente que nunca chegou às mãos de Afonso Leitão

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Catarina Miranda voltou a falar de Afonso Leitão nas redes sociais e revelou uma surpresa que tinha preparado para o ex-namorado antes de a relação chegar ao fim. No entanto, com a separação consumada, acabou por dar outro destino ao presente.

Foi esta segunda-feira, 15 de junho, que a ex-concorrente do Big Brother Verão partilhou várias encomendas que recebeu e explicou aos seguidores que uma delas estava relacionada com Afonso Leitão. “Isto era uma parceria que eu tinha, isto era uma surpresa que eu iria fazer quando saísse do programa”, começou por contar, recordando o plano que tinha idealizado enquanto o ex-companheiro ainda estava dentro do reality show.

De seguida, Catarina Miranda mostrou alguns dos produtos preparados para a ocasião, entre eles chocolates personalizados e outros artigos alusivos ao casal. “Portanto, chocolatinhos, e depois tinha aqui uns chocolatinhos com as nossas imagens e isto era para o frigorífico”, explicou.

Perante o fim da relação de sete meses, a comentadora decidiu aproveitar a encomenda de outra forma e ofereceu os chocolates à avó, num momento marcado pelo humor. “Olha avó, tens aqui chocolates”, disse, mostrando que a surpresa pensada para Afonso Leitão acabou por ter um destino bem diferente do inicialmente previsto.

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