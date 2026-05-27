Inês Morais já sabe o que tramou Afonso Leitão e coloca-se ao lado de Catarina Miranda: «Trata-se de coisas graves»

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A polémica em torno de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar e, na madrugada desta quarta-feira, 27 de maio, surgiram novos detalhes durante o programa “Extra”, da TVI.

Inês Morais revelou ter falado diretamente com Catarina Miranda e garantiu que a ex-concorrente teve motivos sérios para tomar a decisão de terminar a relação com Afonso Leitão enquanto este continua dentro da casa do “Secret Story – Desafio Final”. “A Catarina viu coisas que não gostou, sei as coisas que ela viu, tem toda a legitimidade para não ter gostado, tratam-se de coisas graves”, afirmou a comentadora.

Inês Morais mostrou-se totalmente do lado da ribatejana e admitiu mesmo que, na mesma situação, teria reagido de forma ainda mais intensa. “Honestamente, a Catarina tem que lidar com isto da melhor maneira que sabe. Ninguém tem que dizer como se deve fazer, ninguém sabe como reagir a uma situação destas”, afirmou.

Apesar de reconhecer que existe quem considere injusto Afonso Leitão estar fechado na casa sem saber do fim da relação, Inês Morais defendeu também o lado de Catarina Miranda. “Que digam que é injusto, porque ele está dentro da casa, mas também é injusto ela estar na posição em que está, onde está a trabalhar, a dar todo o seu apoio, a mobilizar fãs, a dar a cara por uma pessoa que não a respeitou”, rematou.

A posição da comentadora foi clara: “Estou completamente com a Catarina nesta situação”.