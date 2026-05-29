Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Inês Morais voltou a sair em defesa de Catarina Miranda e deixou duras críticas à forma como as mulheres continuam a ser julgadas nas redes sociais e na opinião pública.
“Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100 vezes pior do que a Catarina”, escreveu.
Inês Morais mostrou-se ainda surpreendida com as críticas dirigidas a Catarina Miranda por ter decidido terminar a relação. “Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam”, acrescentou.
A ex-concorrente do “Big Brother” criticou também o facto de muitas pessoas continuarem a desvalorizar a posição de Catarina Miranda, colocando o foco no concorrente do “Secret Story – Desafio Final”. “Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso. Machistas da óstia”, rematou.
Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100x pior do que a Catarina— Inês Morais 💋 (@inesmoraisc0) May 29, 2026
Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam.
Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso 🥱 machistas da ostia
As declarações de Inês Morais surgem numa altura em que continua a crescer a polémica em torno da separação de Catarina Miranda e Afonso Leitão, depois de terem sido reveladas alegadas mensagens comprometedoras trocadas pelo concorrente.