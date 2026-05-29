Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

A comentadora da TVI e vencedora de dois reality shows recorreu à rede social X (antigo Twitter) para comentar toda a polémica em torno do fim da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão e mostrou-se indignada com os comentários que têm sido feitos sobre a ribatejana.

“Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100 vezes pior do que a Catarina”, escreveu.

Inês Morais mostrou-se ainda surpreendida com as críticas dirigidas a Catarina Miranda por ter decidido terminar a relação. “Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam”, acrescentou.

A ex-concorrente do “Big Brother” criticou também o facto de muitas pessoas continuarem a desvalorizar a posição de Catarina Miranda, colocando o foco no concorrente do “Secret Story – Desafio Final”. “Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso. Machistas da óstia”, rematou.

Digo e repito: o que vi é grave, é nojento e faria 100x pior do que a Catarina



Precipitada por querer acabar uma relação? Até podia nem ter motivos, mas neste caso motivos não faltam.



Ridículo estar a ser posta em causa e a vítima ainda ser o Afonso 🥱 machistas da ostia — Inês Morais 💋 (@inesmoraisc0) May 29, 2026

As declarações de Inês Morais surgem numa altura em que continua a crescer a polémica em torno da separação de Catarina Miranda e Afonso Leitão, depois de terem sido reveladas alegadas mensagens comprometedoras trocadas pelo concorrente.