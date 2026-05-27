Já todos sabem o que aconteceu. Marcelo Palma, ex-amigo de Afonso Leitão, reage ao que Catarina Miranda expôs

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A polémica em torno de Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a ganhar novos contornos. Depois do comunicado onde anunciou o fim da relação, alegando ter sido “desrespeitada”, surgiram agora mais detalhes sobre aquilo que a ex-concorrente terá descoberto no telemóvel do namorado.

Durante o “Extra” do “Secret Story – Desafio Final”, desta terça-feira, 26 de maio, Inês Morais revelou que teve acesso às mensagens que terão motivado a decisão drástica de Catarina Miranda e acabou mesmo por mostrá-las aos colegas de painel durante um intervalo da emissão.

Segundo foi revelado, tanto Marcelo Palma como Cândido Pereira ficaram em choque com o conteúdo das alegadas mensagens. “Para as pessoas que dizem que não foi grave, desculpem. Efetivamente, aquilo que eu vi com os meus colegas durante o intervalo, é grave. Muito grave e justifica a postura da Catarina Miranda. Temos de estar solidários com ela”, afirmou Cândido Pereira em direto.

Também Marcelo Palma reagiu ao que viu e garantiu que ficou surpreendido: “A Catarina disse que não havia problema de a Inês nos mostrar as provas que tem em sua posse. Não são bonitas. Eu não quero alongar-me muito, é feio. Realmente é feio”, confessou.

O caso continua a dominar as conversas em torno do “Secret Story – Desafio Final”, numa altura em que Afonso Leitão permanece dentro da casa sem conhecimento da polémica cá fora.

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