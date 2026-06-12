Nem quer acreditar. Afonso Leitão vê pela primeira vez entrevista de Catarina Miranda e reage em choque

  • Dois às 10
  • Há 23 min
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Afonso Leitão foi confrontado, em direto, com a entrevista concedida por Catarina Miranda ao Dois às 10 e não escondeu o choque ao ver, pela primeira vez, as declarações da ex-namorada.

Questionado por Cristina Ferreira, o ex-concorrente admitiu que ficou surpreendido com praticamente tudo o que ouviu e garantiu que várias das afirmações não correspondem à verdade. “Tudo me surpreendeu. Há coisas que não correspondem à realidade, porque muita coisa é mentira”, afirmou.

Perante a polémica instalada, Afonso revelou ainda que já tomou medidas e que pretende tratar do assunto pelas vias legais. “Ontem à noite tive oportunidade de falar com o meu advogado e isto agora, daqui para a frente, só nas instâncias competentes”, explicou.

O antigo concorrente revelou também que não falou com Catarina Miranda desde que saiu do programa e assegurou que não recebeu qualquer mensagem da ex-namorada. “Não falei com ela, nem tenho qualquer mensagem”, disse.

No final, Afonso Leitão mostrou-se determinado em colocar um ponto final no tema e afastar-se da discussão pública. “Nem quero falar mais, porque agora já não é comigo”, rematou.

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitao Dois às 10
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