No final da entrevista, Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Desculpa esta última pergunta»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 35min
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Cristina Ferreira terminou a entrevista a Catarina Miranda no “Dois às 10”, da TVI, a fazer uma pergunta que muitos fãs dos realities desejavam fazer.

Depois de Catarina Miranda revelar os motivos que a levaram a afastar-se de Afonso Leitão e de falar da enorme desilusão que sente, a apresentadora decidiu abordar aquilo que sabia ser também a dúvida de muitos telespectadores. “Desculpa a última pergunta, mas acho que vais compreender que é a pergunta de muita gente. Não fazes isto tudo para aparecer?”, questionou Cristina Ferreira.

Sem hesitar, a ribatejana respondeu de forma firme e garantiu que nunca precisou de expor a sua dor para ganhar protagonismo. “Não, não preciso. Acho que ninguém gosta de vir para a televisão dizer ‘eu fui traída, eu fui enganada’”, respondeu.

A ex-concorrente explicou ainda que decidiu falar publicamente apenas porque sentiu necessidade de esclarecer toda a polémica que se instalou nos últimos dias.

Recorde-se que Catarina Miranda revelou em direto que descobriu mensagens comprometedoras no telemóvel de Afonso Leitão, numa altura em que já tinha tudo preparado para o pedir em casamento numa das galas do reality show da TVI.

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Temas: Catarina Miranda Afonso Leitao Dois às 10 Cristina Ferreira
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