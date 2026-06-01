O gesto de Catarina Miranda que nem todos viram no frente a frente com Afonso Leitão

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O aguardado frente a frente entre Catarina Miranda e Afonso Leitão aconteceu finalmente na casa do “Secret Story – Desafio Final” e ficou marcado por um intenso confronto, acusações de traição e muita emoção.

Determinada a colocar um ponto final na relação, Catarina Miranda entrou no cubo com uma decisão já tomada e não demorou a confrontar o ex-namorado com aquilo que diz ter descoberto fora da casa. “Com quem é que falaste quatro dias antes de sentares na casa para te desencontrares no Norte?”, questionou a ribatejana.

Afonso Leitão mostrou-se surpreendido com a acusação e negou de imediato qualquer encontro. “Diz-me lá. Eu nem vou ao Norte, rapariga. Tu querias que eu fosse contigo ao Norte. E eu nem fui”, respondeu.

Ao longo da conversa, Catarina Miranda insistiu que encontrou provas de contactos com outras mulheres e acusou o concorrente de ter enviado mensagens comprometedoras antes de entrar no reality show.

A tensão aumentou quando a ex-concorrente garantiu que não tinha dúvidas sobre aquilo que leu. “Traíste-me, Afonso. Traíste-me, traíste-me, traíste-me”, repetiu várias vezes. Por sua vez, Afonso Leitão recusou todas as acusações e tentou perceber concretamente o que lhe estava a ser apontado.

Um dos momentos que está a dar que falar é o momento em que Afonso pede a Catarina que lhe olhe nos olhos e diga se alguma vez ele a traiu e a ribatejana esboça um sorriso: "Estás-te a rir?", questionou. Catarina disse "estou.me a rir porque estás armado em parvo".

Apesar das explicações do concorrente, Catarina Miranda manteve-se irredutível e confirmou que não pretende continuar a relação. “Faz o teu, chegas lá fora, temos a nossa conversa final, mas não quero continuar mais a nossa relação”, terminou.

Veja o confronto na íntegra: