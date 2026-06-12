Revelado. Foi assim que Afonso Leitão descobriu gravidez de Catarina Miranda

Durante a entrevista, o ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final recordou o dia em que foi confrontado com uma alegada gravidez da ex-namorada da TVI, uma situação que descreveu como inesperada e emocionalmente desafiante.

Segundo contou, tudo aconteceu depois de algumas suspeitas levantadas por terceiros. Catarina Miranda terá surgido junto dele com um teste de gravidez e o resultado, de acordo com Afonso, foi positivo.

No entanto, dias depois, a situação sofreu uma reviravolta. Afonso revelou que Catarina Miranda terá sofrido um aborto espontâneo, explicando que a acompanhou ao hospital e procurou apoiá-la durante esse período particularmente difícil.

O ex-concorrente garantiu ainda que o tema foi mantido em absoluto segredo por vontade dos dois. «Ela própria disse: “vamos guardar isto em segredo”», contou, ficando surpreendido por Catarina ter revelado enquanto o próprio estava na casa.

Afonso explicou que apenas partilhou o sucedido com o irmão e com um amigo próximo, sempre com o conhecimento e consentimento de Catarina Miranda.

As declarações surgem numa altura em que a relação entre os dois continua a dar que falar, depois das recentes revelações feitas pela ex-concorrente sobre o fim do namoro.