Revelado. Foi assim que Afonso Leitão descobriu gravidez de Catarina Miranda

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:30
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Afonso Leitão esteve à conversa no programa Dois às 10 e acabou por revelar novos detalhes sobre um dos momentos mais delicados que viveu ao lado de Catarina Miranda.

Durante a entrevista, o ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final recordou o dia em que foi confrontado com uma alegada gravidez da ex-namorada da TVI, uma situação que descreveu como inesperada e emocionalmente desafiante.

Segundo contou, tudo aconteceu depois de algumas suspeitas levantadas por terceiros. Catarina Miranda terá surgido junto dele com um teste de gravidez e o resultado, de acordo com Afonso, foi positivo.

No entanto, dias depois, a situação sofreu uma reviravolta. Afonso revelou que Catarina Miranda terá sofrido um aborto espontâneo, explicando que a acompanhou ao hospital e procurou apoiá-la durante esse período particularmente difícil.

O ex-concorrente garantiu ainda que o tema foi mantido em absoluto segredo por vontade dos dois. «Ela própria disse: “vamos guardar isto em segredo”», contou, ficando surpreendido por Catarina ter revelado enquanto o próprio estava na casa.

Afonso explicou que apenas partilhou o sucedido com o irmão e com um amigo próximo, sempre com o conhecimento e consentimento de Catarina Miranda.

As declarações surgem numa altura em que a relação entre os dois continua a dar que falar, depois das recentes revelações feitas pela ex-concorrente sobre o fim do namoro.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Catarina Miranda Afonso Leitao Dois às 10 Secret Story
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Afonso Leitão revela se já conversou com Catarina Miranda e expõe decisão que tomou em relação à ex-namorada

Enquanto Afonso Leitão falava com Cristina Ferreira, Catarina Miranda escreveu mensagem enigmática

A Não Perder

TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?

Hoje às 17:15

Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa

Hoje às 17:00

Quase 200€ de desconto: este aspirador robot também lava o chão

Hoje às 16:29

Fora do Desafio Final, Afonso Leitão fala sobre o segredo que guardou a pedido de Catarina Miranda

Hoje às 14:52

Enquanto Afonso Leitão falava com Cristina Ferreira, Catarina Miranda escreveu mensagem enigmática

Hoje às 12:26

Afonso Leitão revela se já conversou com Catarina Miranda e expõe decisão que tomou em relação à ex-namorada

Hoje às 12:21

Nem quer acreditar. Afonso Leitão vê pela primeira vez entrevista de Catarina Miranda e reage em choque

Hoje às 11:41
MAIS

Mais Vistos

Pais atiram-se com o filho com doença terminal de um 36.º andar

Ontem às 12:52

Após expulsão, Afonso Leitão descobre o que Catarina Miranda disse nas suas costas - Veja a conversa completa

Hoje às 12:07

Afonso Leitão reage em choque após ver a entrevista de Catarina Miranda e ouvir acusações sobre dívidas: “Não tinha nem um tostão?”

Hoje às 11:27

Afonso Leitão expõe aviso que recebeu de Catarina Miranda no dia da estreia do “Secret Story – Desafio Final”

Hoje às 11:38

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

Hoje às 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

Hoje às 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

Ontem às 16:00

Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

8 jun, 10:57

Fora do Estúdio

Em dia especial, apresentador da TVI faz declaração de amor ao namorado: «Se calhar, mudo o verbo para amar»

Ontem às 15:45

No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

Ontem às 15:19

Digno de filme. Apresentadora da TVI é pedida em casamento: «Disse sim!»

Ontem às 11:50

Brilha na televisão há décadas e acaba de celebrar 47 anos. Sabe quem é este menino?

10 jun, 14:27

Fotos

TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?

Hoje às 17:15

Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa

Hoje às 17:00

Quase 200€ de desconto: este aspirador robot também lava o chão

Hoje às 16:29

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

Hoje às 16:00