Sem conseguir falar com Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe o ex-namorado: «Continuas sem ter a coragem de...»

Quer que as bananas durem mais dias? Há um sítio onde as deve guardar e quase ninguém o faz

Catarina Miranda voltou a recorrer às redes sociais para deixar novas críticas dirigidas a Afonso Leitão, poucos dias após o fim da relação entre ambos.

Numa publicação partilhada esta segunda-feira, a ex-concorrente começou por acusar o ex-namorado de ainda não ter ido buscar os seus pertences e de evitar qualquer contacto. “Está quase a fazer uma semana desde que saíste de casa e continuas sem ter a coragem de aparecer para vir buscar as tuas coisas. Ignoras mensagens, ignoras chamadas e desapareces quando se trata de assumir responsabilidades”, escreveu.

Na mesma mensagem, Catarina Miranda garantiu que Afonso Leitão teve disponibilidade para outras situações, deixando uma crítica à sua postura. “Curiosamente, para outras coisas não te faltou tempo nem iniciativa. Cada um escolhe muito bem onde investe a sua coragem”, afirmou.

A comentadora assegurou ainda que não pretende ficar em silêncio perante a situação e mostrou-se tranquila com a sua posição. “Da minha parte, não tenho medo, não me intimido e não me vou calar. Tenho a consciência tranquila e estou preparada para tudo o que vier, porque quem não deve, não teme”, pode ler-se.

Na parte final da publicação, Catarina Miranda deixou uma das acusações mais duras ao antigo companheiro, afirmando acreditar que a relação nunca foi motivada por amor. “No fim, a verdade acaba sempre por vir ao de cima. E hoje é impossível não perceber que aquilo que dizias sentir nunca foi amor. Quem ama não usa, não manipula e não desaparece quando chega a hora de assumir as consequências dos próprios atos.”

“No fundo, o tempo acabou por mostrar que nunca estiveste comigo por amor, mas apenas por interesse. E essa é, talvez, a maior desilusão de todas. As máscaras caem, e as atitudes falam sempre mais alto do que qualquer palavra”, concluiu.