João Oliveira entrou no Big Brother Verão com um plano, mas Catarina Miranda furou-o no primeiro dia

João Oliveira entrou no Big Brother Verão com um plano bem definido: manter-se longe de conflitos com Catarina Miranda e apostar numa boa convivência. No entanto, o jogo trocou-lhe as voltas — e a concorrente também.

João Oliveira foi expulso do Big Brother Verão e, no Dois às 10, acabou por revelar que o seu jogo começou por ser estratégico. A ideia era clara: evitar confrontos com Catarina Miranda e, ao invés disso, procurar uma boa relação com a concorrente. Mas nem tudo correu como planeado.

“Fui mesmo com a ideia de me dar bem com ela”, admitiu João, referindo-se a Miranda. No entanto, a intenção não foi bem-sucedida. “A Miranda tirou-me a narrativa a partir do momento em que quis continuar a dar-se mal comigo, quando eu várias vezes tentei dar-me bem com ela”, desabafou, já fora da casa.

O ex-concorrente confessou ainda que optou por não entrar na linha de confronto direto com a participante mais polémica do programa, por perceber que esse caminho já tinha sido explorado por muitos outros concorrentes. Preferiu, assim, arriscar uma aproximação. Só que o jogo de Catarina Miranda foi mais forte e impediu qualquer aliança entre os dois.

Apesar das tentativas de se reposicionar no jogo, João acabou por não conseguir reverter a perceção do público nem conquistar os aliados necessários dentro da casa, o que ditou a sua expulsão.