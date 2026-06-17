Após separar-se de Afonso Leitão, Catarina Miranda «abre os cordões à bolsa» e volta a sorrir: «Mereces isso e muito mais»

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Depois de semanas marcadas pela mediatização do fim da relação com Afonso Leitão, Catarina Miranda voltou a recorrer às redes sociais para assinalar um momento feliz da sua vida.

A ex-concorrente do Big Brother revelou esta quarta-feira, 17 de junho, que concretizou uma nova conquista pessoal: a compra de um automóvel novo. A novidade foi partilhada através do Instagram, onde Catarina Miranda surgiu ao lado do veículo decorado com um enorme laço vermelho.

Na legenda da publicação, a comunicadora fez questão de destacar o significado especial deste momento. “Não foi sorte. Foi estrada longa, decisões difíceis e foco no destino certo”, escreveu.

A fotografia mostra Catarina Miranda sorridente junto da nova viatura. A publicação surge numa altura em que o nome da ribatejana continua a dar que falar, depois da mediática separação de Afonso Leitão e das sucessivas trocas de insinuações públicas.

Nos comentários, vários são os seguidores que gostam de ver a ex-concorrente a sorrir: «Tu mereces isso e muito mais»

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