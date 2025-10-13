As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Catarina Miranda organizou uma festa surpresa de aniversário para o namorado, Afonso Leitão, e reuniu amigos e familiares num convívio que encheu as redes sociais de fotografias e vídeos. No entanto, nem todos os rostos habituais do grupo estiveram presentes — e as ausências não passaram despercebidas aos fãs.

Catarina Miranda preparou uma festa surpresa para o namorado, Afonso Leitão, juntando “os amigos todos dele” e “a família toda”. O momento foi partilhado nas redes sociais e rapidamente gerou comentários e reações dos seguidores.

Entre os muitos elogios à decoração e à cumplicidade do casal, houve também quem notasse quem não estava presente. A ausência de Marcelo Palma e Rita Almeida, antigos amigos de Catarina e Afonso, foi uma das mais comentadas.

Uma seguidora não resistiu e questionou diretamente a ex-concorrente do Big Brother Verão: “Então onde estão a Rita e o Marcelo, que também eram teus amigos?”

Catarina respondeu sem rodeios, com o tom irónico que já a caracteriza: “Devem estar hibernados, nem os parabéns deram ao Afonso. Mas se a senhora souber, por favor entre em contacto.”

Recorde-se que, há alguns meses, Catarina Miranda já tinha revelado num direto no Instagram que não mantinha qualquer relação com o casal, afirmando mesmo que não fazia questão de os conhecer melhor após o programa.

Organizada ao detalhe por Catarina, a festa contou com momentos de diversão, emoção e muitas partilhas nas redes sociais, mas também evidenciou o afastamento entre alguns dos antigos concorrentes do Big Brother Verão.

Veja na galeria em cima alguns dos melhores momentos do dia especial.