«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

Catarina Miranda voltou ao programa "Dois às 10", esta segunda-feira, para preparar uma receita de bacalhau à Brás e partilhar algumas novidades sobre a vida após o "Big Brother – Verão". Entre risos e surpresas, a ex-concorrente revelou que fará parte da estreia do novo formato da TVI, "Momento Certo".

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Catarina começou por deixar no ar que tinha algo importante para partilhar. A apresentadora, em tom divertido, questionou de imediato: «Estás grávida?»

Entre gargalhadas, Catarina negou e revelou, então, a novidade: «Vou estar na estreia do novo programa da TVI, o ‘Momento Certo’, apresentado pelo João Patrício.»

Além da surpresa televisiva, a jovem falou ainda sobre a relação com Afonso Leitão, também ex-concorrente do reality show. Catarina confessou que ambos estão a construir a ligação fora das câmaras, num processo natural e longe da pressão do jogo.