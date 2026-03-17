Catarina Miranda confronta Francisco Monteiro: «Sempre quis fazer esta pergunta»

No Dois às 10, Catarina Miranda fez as perguntas que sempre guardou a Francisco Monteiro.
O frente a frente entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro no Dois às 10 ficou marcado por revelações e perguntas que estavam por fazer há muito tempo.
Durante a conversa, Catarina Miranda aproveitou para esclarecer uma dúvida antiga e foi direta ao assunto: “Tenho uma pergunta para te fazer, que estou muito curiosa. Tu na altura confessaste que podias entrar no ‘Dilema’ e sabias que as probabilidades de eu entrar eram grandes… Tu não entraste porque sabias que eu ia entrar?”
A resposta de Francisco Monteiro não demorou — e foi igualmente frontal: “Catarina, não tens essa importância toda. Infelizmente, não está nas minhas mãos. Eu por mim entrava em todos os realities.”
A troca de palavras voltou a mostrar a relação sem filtros entre os dois ex-concorrentes, num frente a frente que continua a dar que falar