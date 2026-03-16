Francisco Monteiro confronta Catarina Miranda: «Trocarias a tua relação para ser a próxima Cristina Ferreira?»

Um frente a frente que vai acontecer no programa «Dois às 10».

É já esta terça-feira que Francisco Monteiro e Catarina Miranda vão estar frente a frente no programa “Dois às 10”, da TVI. O encontro promete dar que falar e a estação já divulgou um pequeno excerto da conversa que será emitida em direto.

Nas imagens partilhadas, os dois surgem bem-dispostos, mas não deixam de trocar algumas farpas, num diálogo marcado pela sinceridade

O momento promete ainda mais revelações. No mesmo excerto, Francisco Monteiro lança uma pergunta direta que deixou Catarina Miranda sem resposta imediata: “Trocarias a tua relação [com Afonso Leitão] para ser a próxima Cristina Ferreira?”

A reação da ex-concorrente só será conhecida na íntegra durante a emissão desta terça-feira, num frente a frente que promete não deixar ninguém indiferente