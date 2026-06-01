Após terminar relação com Afonso Leitão, Catarina Miranda dirige-se a pessoa importante: «De coração cheio»

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Depois de uma semana marcada pela polémica em torno do fim da relação com Afonso Leitão, Catarina Miranda recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem muito especial à pessoa que considera ser o seu maior apoio.

Recorde-se-se que a ex-concorrente do “Big Brother Verão” reencontrou-se com Afonso Leitão na gala do “Secret Story – Desafio Final” do passado domingo, dia 31 de maio, numa noite que ficou marcada por acusações, explicações e muita emoção.

Horas depois, Catarina Miranda partilhou uma fotografia rara ao lado da mãe e escreveu uma longa carta aberta, onde agradeceu os valores e ensinamentos que recebeu ao longo da vida.

“Hoje, escrevo-te de coração cheio. Nem sempre a vida nos leva pelos caminhos que imaginámos. Às vezes, coloca-nos perante dores que julgávamos incapazes de suportar. Mas é nesses momentos que descobrimos quem somos e de onde vem a nossa força. E a minha força vem de ti”, começou por escrever.

A ribatejana destacou a importância da educação que recebeu e garantiu que foi isso que lhe permitiu enfrentar os momentos mais difíceis. “Obrigada pelos valores que me transmitiste. Ensinaste-me a ser uma mulher íntegra, honesta, respeitadora e fiel aos meus princípios. Mostraste-me que o caráter vale mais do que qualquer aparência e que a dignidade nunca deve ser negociada”, acrescentou.

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Sem mencionar diretamente Afonso Leitão, Catarina Miranda deixou uma referência à desilusão que viveu nos últimos dias. “Quando a vida me confrontou com a desilusão e a traição, foram os teus ensinamentos que me ampararam. Deram-me a coragem para enfrentar a realidade sem perder quem sou”, confessou.

A ex-concorrente explicou ainda que foi graças à mãe que encontrou forças para seguir em frente.“Se consegui seguir em frente, foi porque fui educada por uma mulher que me ensinou a reconhecer o meu valor sem depender da validação de ninguém. Uma mulher que me ensinou a erguer a cabeça, mesmo quando o coração pesa”, escreveu.

A terminar, Catarina Miranda deixou uma sentida declaração de amor e gratidão. “Hoje agradeço-te não só por tudo o que fizeste por mim, mas por tudo o que me ensinaste a ser. Se sou a mulher que sou, devo-o ao privilégio de ter uma mãe que me mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se com dignidade. Levo comigo os teus valores, os teus princípios e o teu exemplo. Graças a eles, sigo o meu caminho de consciência tranquila e cabeça erguida. Obrigada, Mãe. Com todo o meu amor e gratidão, a tua filha”, concluiu.

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