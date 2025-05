Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho falam sobre a chegada do primeiro filho

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho partilham a emoção e os preparativos para a chegada do primeiro filho, numa conversa intimista sobre amor, mudança e novos começos.

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho vivem uma das fases mais especiais das suas vidas. O casal, que assumiu publicamente a relação há cerca de um ano, prepara-se agora para receber o primeiro filho em comum. uma notícia que encheu as redes sociais de emoção e mensagens de carinho. Hoje, 9 de maio, os dois atores vão estar no «Dois às 10» para falar sobre esta nova etapa e partilhar, pela primeira vez, os sentimentos desta nova fase.

Foi no passado dia 29 de abril que Catarina revelou a feliz novidade com uma publicação simbólica e comovente nas redes sociais, onde partilhou uma imagem da ecografia do bebé, acompanhada da frase enigmática e poética: «O mais aceso diário de um apagão». A partilha não deixou ninguém indiferente, gerando uma onda de apoio e ternura por parte de seguidores, amigos e figuras públicas.

Entre as muitas reações destacou-se a do ator Ruy de Carvalho, avô de Henrique, que emocionou os fãs com palavras carregadas de orgulho e afeto: «Não imaginam o que sinto. Já é a quinta vez que tenho esta bênção, mas deste meu neto/filho Henrique é muito especial». Uma mensagem que reforça a ligação entre gerações e a importância do legado familiar.

A entrevista de hoje promete ser um momento especial de partilha, intimidade e emoção, onde Catarina e Henrique vão abrir o coração sobre este capítulo tão importante. Uma conversa onde o amor, a família e a esperança ganham o protagonismo.