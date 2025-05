Esta ex-concorrente do «Big Brother» vai ser mãe. E deixou uma pista sobre o nome do bebé

A maternidade bateu à porta de uma das figuras dos reality shows da TVI. E a ex-concorrente surpreendeu todos ao faz uma revelação.

Catarina Siqueira prepara-se para viver novamente a experiência da maternidade. A atriz, conhecida pela sua participação em novelas e reality shows, está grávida do primeiro filho em comum com Henrique de Carvalho, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho.

O casal ainda não revelou o sexo do bebé, mas os preparativos para a chegada do novo membro da família já estão em andamento — incluindo a escolha do nome, que parece estar a gerar alguma indecisão.

«Se for menina, estamos divididos entre Concha, Constança, Aurora ou Benedita», começou por dizer Henrique no programa das manhãs da TVI. Contudo, a escolha não é fácil, uma vez que a lista de possibilidades continua a crescer. «Se for menino, queria Teófilo», acrescentou.

No entanto, essa sugestão não convenceu totalmente Catarina. «Diz lá o que é que tu querias, se não fosse Teófilo», atirou a atriz. «Era Teodoro», revelou o futuro pai. «O único nome em que nos encontramos é Vicente», contou o também ator, indicando que o consenso poderá ter sido finalmente alcançado.

Este momento especial na vida de Catarina surge após a separação de Marco Campos, pai da sua filha Luz, de oito anos. A atriz anunciou o fim da relação em agosto de 2023, e agora vive uma nova fase ao lado de Henrique de Carvalho.