Entre as imagens da festa dos 40 anos de Catarina Siqueira, há uma com Ruy de Carvalho que está a emocionar os fãs

Catarina Siqueira assinalou a chegada aos 40 anos com uma celebração muito especial, rodeada das pessoas mais importantes da sua vida.

A atriz recorreu às redes sociais para partilhar vários registos da festa de aniversário, onde reuniu familiares e amigos mais próximos. Nas fotografias surgem os dois filhos, Luz, de 10 anos, e Mateus, de oito meses, fruto da relação com Henrique de Carvalho, que também marcou presença.

Entre os convidados esteve ainda Ruy de Carvalho, bisavô de Mateus, que aparece numa das imagens partilhadas por Catarina Siqueira. Na legenda da publicação, a atriz mostrou-se entusiasmada com esta nova fase da vida. "Adeus, 30. Sejam muito bem-vindos, incríveis 40", escreveu.

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de parabéns e carinho por parte dos seguidores e de várias figuras públicas, que fizeram questão de assinalar a data especial