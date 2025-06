Foi em direto que esta ex-concorrente do «Big Brother» soube o sexo do seu bebé

Em direto, a emoção tomou conta do momento: Catarina Siqueira, ex-concorrente do «Big Brother», descobriu o sexo do segundo filho diante das câmaras — e a reação foi inesquecível.

Chegou o momento tão aguardado por Catarina Siqueira: a atriz revelou hoje, em direto no programa «Dois às 10», o sexo do bebé que espera com o companheiro Henrique de Carvalho. A revelação foi feita de forma emocionante — com a ajuda da filha mais velha, Luz, de 9 anos, que rebentou um balão e revelou... um menino.

A atriz, que ficou conhecida do grande público pelo papel de «Anabela« em «Morangos com Açúcar« e que participou em dois reality shows, vive agora uma fase particularmente feliz da sua vida pessoal. Catarina partilha frequentemente momentos ternurentos com a pequena Luz e, agora, prepara-se para receber um novo membro na família.

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho estão juntos há mais de dois anos e conheceram-se em 2023, num jantar de amigos. A relação, apesar de não ter sido um amor à primeira vista, foi crescendo com o tempo e transformou-se numa bela história de amor. O casal anunciou a gravidez através das redes sociais e tem partilhado com os seguidores cada passo desta nova fase.

Henrique de Carvalho, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho, será pai pela primeira vez. A chegada do bebé promete trazer ainda mais alegria ao casal, que vive este momento com grande entusiasmo. Catarina já confessou que tinha o pressentimento de que seria um menino e, embora o nome ainda não esteja decidido, há várias opções em cima da mesa, como Vicente, Xavier e Teodoro.

Agora, resta esperar mais alguns meses para conhecer o rostinho do novo bebé que vem juntar-se a esta bonita família.