Irreconhecível. De óculos e cabelo curto, ninguém diria que é Catarina há 5 anos: veja as fotos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
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Há cinco anos, Catarina usava óculos e tinha o cabelo curto — uma imagem bem diferente da atual.

Aos 26 anos, Catarina, natural de Sintra, foi uma das concorrentes que mais se destacou no “Secret Story 10”. Esteticista de profissão, apresenta-se sempre com uma postura confiante.

Dentro da casa, Catarina demonstrou uma personalidade intensa, sendo uma das protagonistas do jogo. A concorrente manteve um perfil competitivo, determinada a marcar presença em todas as situações.

Fora do reality, os fãs podem acompanhar a vida de Catarina através das redes sociais, onde a sua evolução física é evidente. Há cinco anos, a concorrente usava o cabelo curto, além de óculos, apresentando uma imagem totalmente distinta da que vemos hoje.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.

Temas: Catarina Secret Story 10
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