Quem é Kyle Quest, o cantor que roubou o coração à neta de Cavaco Silva e filha do “rei” dos festivais?

Chama-se Diogo Braga, mas no mundo artístico é conhecido como Kyle Quest. É o homem que conquistou o coração de Mariana Montez, neta de Cavaco Silva e filha do empresário Luís Montez, o “rei” dos festivais de verão em Portugal.

O nome Kyle Quest pode ainda não soar familiar a todos, mas o cantor começa a destacar-se no panorama da música portuguesa. Diogo Braga, o verdadeiro nome do artista, é músico e produtor, conhecido pelo estilo pop alternativo e pela estética visual arrojada que tem vindo a marcar a sua carreira.

Este sábado, 25 de outubro, o artista viveu um dos dias mais felizes da sua vida ao casar-se com Mariana Montez, de 29 anos, na Capela de Nossa Senhora do Mar, na Zambujeira do Mar.

O casamento, que uniu duas figuras de universos diferentes — o da música e o da política —, reuniu familiares, amigos e várias personalidades ligadas ao meio artístico e digital.

Mariana Montez é filha de Luís Montez, fundador da Música no Coração, empresa responsável por festivais como o Super Bock Super Rock e o Sudoeste, e de Patrícia Cavaco Silva, filha do ex-Presidente Aníbal Cavaco Silva.

Durante o «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos falaram sobre o casal e elogiaram a sintonia entre ambos.

Nas redes sociais, multiplicam-se as imagens e os elogios ao enlace, que se destacou pela simplicidade elegante, pelo ambiente descontraído e pelo amor evidente entre os dois protagonistas.