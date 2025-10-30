«Um casamento que me surpreendeu»: esta é noiva 'tão bonita' que conquistou Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Há 1h e 23min

O casamento de Mariana Montez, neta do antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, foi um dos temas comentados esta segunda-feira no «Dois às 10».

O enlace de Mariana Montez, de 29 anos, com o cantor Diogo Braga, conhecido artisticamente como Kyle Quest, continua a dar que falar. A cerimónia, realizada este sábado, 25 de outubro, na Capela de Nossa Senhora do Mar, na Zambujeira do Mar, juntou familiares, amigos e várias figuras conhecidas.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira não poupou elogios à neta de Cavaco Silva: “Um casamento que me surpreendeu. É uma noiva cheia de estilo."

Entre os convidados estiveram várias influenciadoras portuguesas, como Concha de Lima Mayer, Catarina Maia, Maria Morango e Vera Moura, todas amigas próximas da noiva.

Mariana é filha do empresário Luís Montez, dono da Música no Coração, empresa responsável por alguns dos maiores festivais de verão em Portugal, e de Patrícia Cavaco Silva, filha do ex-Presidente da República.

O casamento uniu, assim, duas famílias conhecidas — uma com raízes políticas e outra profundamente ligada à cultura e à música.

