«Como é que não me lembrei disto antes?»: eis a técnica que poucos conhecem para cortar cebola fininha

Esqueça a tábua e a faca: esta técnica para cortar cebola fininha envolve apenas um garfo e um descascador.
Parece que o verdadeiro «truque de ouro» para cortar cebola não envolve tábua nem faca, mas sim um garfo e um descascador. Estranho? Vamos esclarecer.
A cozinha portuguesa assenta, muitas vezes, no famoso refogado com cebola. Por isso, cortar cebola é uma das tarefas culinárias inevitáveis e que pode ser bastante enfadonha.
Nas redes sociais circula um truque que, ousamos dizer, é genial, para cortar a cebola de forma rápida e deixá-la bem fina. O vídeo da página de TikTok @casa_tips despertou grande atenção dos internautas, que rapidamente demonstraram a sua surpresa. «Como é que nunca pensei nisto?» comentou um utilizador. «A nossa vida será mais fácil», acrescentou outra pessoa. Mas afinal, como funciona este truque?
Para pô-lo em prática, vai precisar de um garfo e de um descascador de vegetais. Comece por descascar a cebola, espetando depois o garfo na base, na lateral da cebola. Pressione o garfo contra a bancada com a mão e utilize o descascador para cortar a cebola a partir do topo.