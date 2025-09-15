«Como é que não me lembrei disto antes?»: eis a técnica que poucos conhecem para cortar cebola fininha

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Esqueça a tábua e a faca: esta técnica para cortar cebola fininha envolve apenas um garfo e um descascador.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Parece que o verdadeiro «truque de ouro» para cortar cebola não envolve tábua nem faca, mas sim um garfo e um descascador. Estranho? Vamos esclarecer.

A cozinha portuguesa assenta, muitas vezes, no famoso refogado com cebola. Por isso, cortar cebola é uma das tarefas culinárias inevitáveis e que pode ser bastante enfadonha.

Nas redes sociais circula um truque que, ousamos dizer, é genial, para cortar a cebola de forma rápida e deixá-la bem fina. O vídeo da página de TikTok @casa_tips despertou grande atenção dos internautas, que rapidamente demonstraram a sua surpresa. «Como é que nunca pensei nisto?» comentou um utilizador. «A nossa vida será mais fácil», acrescentou outra pessoa. Mas afinal, como funciona este truque?

Para pô-lo em prática, vai precisar de um garfo e de um descascador de vegetais. Comece por descascar a cebola, espetando depois o garfo na base, na lateral da cebola. Pressione o garfo contra a bancada com a mão e utilize o descascador para cortar a cebola a partir do topo.

Temas: Cebola

RELACIONADOS

O que acontece quando coloca cebolas na air fryer? Vai adorar o resultado!

Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

Um dos erros mais comuns. Especialista alerta para o local onde não deve guardar batatas

Nunca mais deite fora a água de cozer os legumes. É isto que deve fazer

Estes são os principais erros que está a cometer quando coze legumes a vapor

Não gosta de legumes? Esta receita tem um ingrediente que vai mudar isso

Dicas

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Ontem às 17:45

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Ontem às 16:30

Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros

Ontem às 16:00

É por esta razão que deve pensar duas vezes antes de comer espargos

Ontem às 14:30

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

12 set, 17:00

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

12 set, 16:00

Esqueça os detergentes caros — esta mistura caseira deixa o fogão como novo

12 set, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Ontem às 12:09

Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães

Ontem às 08:54

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Ontem às 11:48

Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»

Ontem às 10:00

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Ontem às 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:18

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Ontem às 09:33

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Ontem às 09:13

Fotos

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Ontem às 17:45

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Ontem às 16:30

Saiba quando é que Catarina Miranda vai estar no «Dois às 10»

Ontem às 16:19