O que acontece quando coloca cebolas na air fryer? Vai adorar o resultado!

Com a ajuda da air fryer, algo simples pode-se transformar em um prato de dar água na boca. Em poucos minutos, prepare-se para uma verdadeira surpresa.

A cozinha moderna é cheia de truques deliciosos e a air fryer destaca-se por transformar pratos simples em verdadeiras iguarias, de forma rápida e saudável. Uma receita surpreendente que merece destaque é a do creme de cebola na air fryer, onde a combinação de cebola e temperos resulta num creme saboroso, cheio de aroma e com uma textura única. Tina, da página de TikTok «Cozinhando com Tina», surpreendeu todos com uma esta receita. Ora espreite:

Ingredientes:

1,5kg de cebola branca

1 cebola roxa picada

3 cabeças de alho descascadas

2 colheres de chá de sal

½ colher de chá de pimenta calabresa

1 colher de chá de manjericão seco

½ colher de chá de pimenta preta

Azeite

Modo de preparação:

Preparação dos ingredientes: Coloque as cebolas, os alhos, o sal, a pimenta calabresa, o manjericão seco, a pimenta preta e o azeite no cesto da air fryer. Incorporação dos sabores: Mexa bem com as mãos para garantir que os temperos se integram. Cozinhar: Deixe cozinhar na air fryer a 200ºC durante 20 minutos. Transformação final: Após os 20 minutos, passe a mistura da air fryer para uma liquidificadora. Bata bem até que tudo esteja homogéneo. A ideia é obter um creme suave e aveludado. Serviço: O creme de cebola obtido pode ser usado de várias maneiras. Sirva como acompanhamento para carnes, legumes ou até mesmo como base para sopas e molhos.

Alertamos que, embora a air fryer seja uma ferramenta prática e saudável, é importante ter atenção a alguns alimentos que não devem ser cozinhados nela. Saiba aqui quais os alimentos que deve evitar cozinhar na air fryer e ajuste as suas receitas para garantir os melhores resultados.