Dizem que é um 'dupe espetacular' do Dyson: conheça o modelador multifunções da Cecotec que está a dar que falar

Este artigo pode conter links afiliados*

Se sempre desejou ter o secador de luxo mais famoso do mercado, esta alternativa elogiada por centenas de compradoras é ideal para si

Um "DUPE espetacular" que oferece uma "qualidade muito próxima à da Dyson" por apenas uma fração do valor original: é desta forma que as compradoras descrevem o modelador multifunções da Cecotec nas avaliações da Amazon. Com uma classificação sólida de 4,2 em 5 estrelas e mais de 600 opiniões, quem já o testou garante que o aparelho é uma "alternativa de topo à Dyson" e que não tem "nada a invejar" à famosa marca de luxo. Disponível por 81 euros, o Cecotec AirGlam posiciona-se como a escolha inteligente para conseguir o cabelo com que sempre sonhou, provando que é possível obter resultados profissionais sem arruinar o orçamento doméstico.

Garanta o seu modelador na Amazon

Penteados sem danificar o cabelo

Conseguir um volume incrível, um alisamento sedoso ou ondas perfeitas já não exige gastar centenas de euros nem expor os fios a chapas demasiado quentes. O Cecotec AirGlam funciona através de um sistema inovador que molda o cabelo utilizando um fluxo de ar controlado. Esta tecnologia ajuda a manter a hidratação natural do fio, reduz a eletricidade estática e deixa um brilho saudável que dura o dia inteiro, mesmo sem precisar de aplicar produtos de fixação adicionais.

Porque é que este modelo conquistou as utilizadoras:

Sistema multifunções 6 em 1: Traz seis cabeças intercambiáveis revestidas a cerâmica que permitem secar, alisar, desembaraçar e criar ondas suaves para os dois lados de forma muito simples.

Efeito Coanda protetor : O ar atrai o cabelo à volta do modelador de forma automática , permitindo criar caracóis impecáveis sem que tenha de enrolar as mechas manualmente.

Controlo total do styling: Dispõe de três níveis de temperatura e duas velocidades ajustáveis, permitindo adaptar o fluxo de ar às necessidades específicas de cabelos finos, grossos ou pintados.

Fixação com jato de ar frio: Inclui um botão de ar frio que ajuda a selar a cutícula e a fixar o penteado no final, garantindo que o seu visual resiste perfeitamente à rotina diária.

Leve e ergonómico: O design foi pensado para ser confortável de usar, evitando o cansaço nos braços enquanto trata do cabelo, além de ser muito prático para levar em viagens.

O segredo mais partilhado na comunidade de beleza

O feedback de quem o usa no dia a dia reforça a ideia de que já não é preciso fazer investimentos extravagantes para cuidar da imagem. Nas avaliações, várias compradoras referem que o aparelho é "muito fácil de manusear, passa do quente para o frio num instante" e que a variedade de escovas permite obter resultados muito versáteis. Outras utilizadoras com cabelos encaracolados ou rebeldes sublinham que a escova alisadora "deixa o cabelo macio e arranjado num instante", tornando-se o substituto perfeito para o secador tradicional e para as placas de alisamento.

Consulte aqui todos os detalhes do Cecotec AirGlam

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.