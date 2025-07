Robot de cozinha mais vendido da Amazon custa quatro vezes menos que a Bimby

É um dos favoritos dos consumidores e teve mais de 100 compras só no último mês.

Este robot, o Cecotec Mambo Touch, destaca-se pela sua versatilidade: consegue picar, triturar, liquefazer, emulsionar, cozinhar a vapor, cozer a baixa temperatura, manter quente, confitar, montar, guisar, amassar, fazer smoothies, iogurtes, fermentações, e muito mais. Ao todo são 37 funções, incluindo a cozedura lenta, a função turbo, a função de limpeza automática e a possibilidade de cozinhar com precisão de grau a grau. É uma solução prática para quem quer poupar tempo sem abdicar de variedade nas refeições.

Ecrã tátil, balança e acessórios fáceis de trocar

O ecrã TFT de 5 polegadas Soft Touch facilita o uso e permite controlar todas as funções com um simples toque. O sistema OneClick foi pensado para tornar o processo ainda mais rápido: os acessórios podem ser trocados sem retirar o jarro. A balança integrada ajuda a pesar os alimentos com precisão diretamente no copo de aço inoxidável, que tem uma capacidade de 3,3 litros e é compatível com máquina de lavar loiça.

Receitas passo a passo na app

O Mambo Touch funciona também com a app Mambo, que permite aceder a receitas guiadas passo a passo e a modos de cozedura pré-definidos. Para quem prefere explorar, existe o modo manual (DIY), onde é possível controlar cada detalhe da confeção. O ecrã inclui ainda cronómetro e bloqueio automático, ideal para uma utilização segura e intuitiva no dia a dia.

