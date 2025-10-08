Parece mentira, mas este aquecedor a óleo está a menos de 25 euros. Só hoje!

Este artigo pode conter links afiliados*

Cecotec Radiador elétrico de óleo ReadyWarm 7000 Space
Cecotec Radiador elétrico de óleo ReadyWarm 7000 Space

Uma das ofertas mais procuradas do Prime Day promete conforto e poupança neste outono

Este aquecedor a óleo é um dos destaques do Prime Day, com um desconto de 59%. O preço desce dos habituais 63,50 euros para apenas 23,28 euros, tornando-o uma das opções mais acessíveis da categoria. Com sete módulos, 1500W de potência máxima e cor branca, foi pensado para divisões até 15 m², oferecendo um aquecimento rápido e ajustável. O termóstato programável permite manter a temperatura ideal, enquanto os três níveis de potência (600W, 900W e 1500W) ajudam a equilibrar conforto e consumo energético.

Com apenas 8 kg, este aquecedor a óleo é fácil de transportar graças ao sistema EasyGo, que inclui rodas multidirecionais e pega ergonómica. O coletor de cabos facilita o armazenamento e o design simples — com apenas uma roda para o termóstato e dois botões de modo — torna a utilização intuitiva. A tecnologia WarmSpace garante uma difusão rápida e homogénea do calor, mantendo o ambiente agradável por mais tempo, mesmo nos dias mais frios.

A segurança também foi uma prioridade no desenvolvimento deste modelo. O radiador conta com um sistema de segurança duplo, que inclui proteção contra sobreaquecimento e AutoOff, mecanismo que desliga automaticamente o aparelho em caso de excesso de calor. Estas funções proporcionam tranquilidade, permitindo o uso prolongado sem preocupações.

Com uma classificação de 4,0 estrelas e mais de 1.100 avaliações na Amazon, o modelo da Cecotec é valorizado pela potência, silêncio e boa relação qualidade-preço, sendo considerado ideal para quartos e pequenas divisões.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

