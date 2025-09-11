Menos de 100 euros por um aspirador que limpa vidros, sofás e tapetes? Sim, encontrámos

Este artigo pode conter links afiliados*

Com 20% de desconto, este aspirador está a voar das prateleiras da Amazon

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quando sofás, tapetes ou até os vidros começam a perder o ar de limpos, é fácil pensar que só um serviço profissional resolve. É precisamente nestas alturas que este aspirador multifunções da Cecotec pode fazer diferença. Está atualmente a 90 euros na Amazon, com 20% de desconto, reúne 4,5 estrelas em avaliações e só no último mês foi comprado mais de 200 vezes.

Na prática, a potência permite enfrentar desde o pó mais fino a líquidos difíceis de remover, tornando-se útil tanto para casas com animais como para quem quer renovar estofos e carpetes. Os acessórios incluídos ajudam a adaptar o uso a diferentes situações, sem complicar a rotina de limpeza.

Adquira aqui

aspirador multifunções cecotec na amazon

A capacidade também merece destaque: o depósito de água limpa tem 4 litros e o de água suja chega aos 20 litros, o que reduz as interrupções durante a utilização. O filtro HEPA garante que o ar expelido regressa mais puro, ideal para quem tem alergias ou simplesmente procura um ambiente mais fresco.

O design foi pensado para simplificar a limpeza em toda a casa. O raio de ação superior a 7 metros evita trocas constantes de tomada e o pulverizador de pressão facilita a remoção de manchas persistentes em tecidos.

Mais do que um aspirador convencional, este modelo funciona como um verdadeiro 6 em 1: limpa pisos, vidros e estofos, aspira pó, líquidos e até pêlos de animais. Apesar da potência e da versatilidade, continua disponível por menos de 100 euros — um preço raro para quem procura desempenho profissional em casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Cecotec Aspirador Limpa vidros Limpa tecidos Tapetes

RELACIONADOS

Esta máquina de alta pressão limpa terraços e carros em minutos

O aspirador robot mais vendido da Amazon é da Xiaomi e muito mais barato do que imagina

Combate rugas, linhas finas e manchas por menos de 12 €. Este é um dos séruns mais vendidos da Amazon

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Dicas

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Hoje às 11:30

Depois dos 50 anos, estes são os exercícios mais eficazes para emagrecer

Hoje às 11:00

Esta máquina de alta pressão limpa terraços e carros em minutos

Hoje às 11:00

Vídeo mostra técnica de maquilhagem para peles depois dos 40

Hoje às 10:45

Mulher revela o que deixou de fazer para, aos 54, ter corpo de 35

Hoje às 10:00

Nunca mais aspire sem adicionar canela ao aspirador

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Ontem às 10:13

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Hoje às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Hoje às 11:20

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Hoje às 12:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Hoje às 12:00

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Ontem às 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00