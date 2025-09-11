Menos de 100 euros por um aspirador que limpa vidros, sofás e tapetes? Sim, encontrámos

Este artigo pode conter links afiliados*

Com 20% de desconto, este aspirador está a voar das prateleiras da Amazon

Quando sofás, tapetes ou até os vidros começam a perder o ar de limpos, é fácil pensar que só um serviço profissional resolve. É precisamente nestas alturas que este aspirador multifunções da Cecotec pode fazer diferença. Está atualmente a 90 euros na Amazon, com 20% de desconto, reúne 4,5 estrelas em avaliações e só no último mês foi comprado mais de 200 vezes.

Na prática, a potência permite enfrentar desde o pó mais fino a líquidos difíceis de remover, tornando-se útil tanto para casas com animais como para quem quer renovar estofos e carpetes. Os acessórios incluídos ajudam a adaptar o uso a diferentes situações, sem complicar a rotina de limpeza.

A capacidade também merece destaque: o depósito de água limpa tem 4 litros e o de água suja chega aos 20 litros, o que reduz as interrupções durante a utilização. O filtro HEPA garante que o ar expelido regressa mais puro, ideal para quem tem alergias ou simplesmente procura um ambiente mais fresco.

O design foi pensado para simplificar a limpeza em toda a casa. O raio de ação superior a 7 metros evita trocas constantes de tomada e o pulverizador de pressão facilita a remoção de manchas persistentes em tecidos.

Mais do que um aspirador convencional, este modelo funciona como um verdadeiro 6 em 1: limpa pisos, vidros e estofos, aspira pó, líquidos e até pêlos de animais. Apesar da potência e da versatilidade, continua disponível por menos de 100 euros — um preço raro para quem procura desempenho profissional em casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.