Esta é a alternativa à SMEG e é quase 5 vezes mais barata

Esta marca oferece estilo retro e qualidade a preços imbatíveis — descubra como pode ter o design icónico da SMEG por uma fração do preço.

Se é fã do estilo retro, é provável que já tenha imaginado ter um eletrodoméstico SMEG na sua cozinha. Os anos 50 possuíam um charme inconfundível e, embora apreciemos a simplicidade e a funcionalidade do estilo minimalista, é difícil resistir às cores e ao apelo nostálgico de uma época que continua a inspirar.

A realidade, contudo, é que os preços dos eletrodomésticos SMEG podem ser elevados. A boa notícia é que existem alternativas muito interessantes no mercado, com preços mais acessíveis. A marca Cecotec, por exemplo, oferece uma gama variada de produtos — desde air fryers a equipamentos de fitness — incluindo eletrodomésticos com aquele toque vintage que tanto cativa.

A Torradeira Vintage 800 Light não se limita a ser uma peça decorativa para a sua cozinha. Com acabamento em aço inoxidável lacado a verde, também está disponível em cores como vermelho, bege, azul e amarelo, ajustando-se ao estilo do seu espaço. Mas o seu encanto vai além da aparência: as duas ranhuras extralargas permitem torrar diferentes tipos de pão, mesmo os mais espessos. Com 850 W de potência, garante torradas rápidas e no ponto, e os seis níveis de intensidade permitem ajustar a tosta ao seu gosto.

Para simplificar a rotina, a torradeira inclui três funções pré-programadas: reaquecer, descongelar e cancelar. A bandeja removível recolhe migalhas e facilita a limpeza, enquanto a função de elevação extra é perfeita para retirar pães pequenos. A base antiderrapante e a luz indicadora de funcionamento são pequenos detalhes que tornam a experiência na cozinha ainda mais agradável.

A Torradeira Vintage 800 Light apresenta uma classificação de 4,2 estrelas na Amazon, com várias opiniões a realçar o design e a qualidade do produto. «Adorei o design desta torradeira, além de vir de uma boa marca», partilha uma utilizadora. O design retro é frequentemente apontado como um ponto forte, com outra cliente a afirmar que «a torradeira é muito bonita, fácil de usar e deixa o pão pronto rapidamente». Um terceiro comentário descreve-a como «ideal para uma casa de campo», destacando o seu «verde muito bonito».