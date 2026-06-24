"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Célia e Telmo apaixonaram-se na primeira edição do Big Brother, em 2000, e desde então construíram uma vida juntos.

Célia e Telmo continuam a ser recordados como um dos casais mais acarinhados da história dos reality shows em Portugal. Mais de duas décadas depois de se terem conhecido no primeiro Big Brother, a relação mantém-se sólida e a família continua a acompanhar cada passo.

Através das redes sociais, Célia partilhou uma fotografia ao lado do filho, Alexandre, assinalando um regresso muito aguardado após seis meses de ausência. Na legenda, a ex-concorrente não escondeu a emoção: "Depois de 6 meses longe de nós, longe de abraços e beijos, longe do carinho e da cultura tão nossa, tão portuguesa, aqui estás tu… Ainda parece um sonho, ainda não parece real, mas aqui estás tu! Bem-vindo meu filho ❤️ quero que saibas o orgulho que todos temos em ti, na tua perseverança, na tua força, no teu espírito de sacrifício!"





A publicação rapidamente reuniu dezenas de mensagens. Entre os comentários, destacou-se o desta seguidora: "Grande Alexandre, saiu mais fortalecido de certeza. Beijinhos 😍". Houve também quem não conseguisse ignorar as semelhanças físicas entre pai e filho: "De repente pensei que era o pai, só após ler o texto é que vi que era o filho! Nunca vi semelhança tão grande entre pai e filho!❤️👏👏👏"





Ao longo dos anos, Célia e Telmo têm partilhado alguns momentos da vida familiar com os seguidores, mostrando que o amor que nasceu dentro da casa do Big Brother resistiu ao tempo. O casal, continua a ser uma das histórias de sucesso mais marcantes dos reality shows portugueses.