Cenário macabro em cemitério. Caixões foram partidos e cadáveres desmembrados e espalhados. Veja as imagens

O cemitério de Alhos Vedros, na Moita, distrito de Setúbal, foi alvo de vandalismo. Pelo menos quatro jazigos foram danificados, havendo relatos de campas abertas, caixões partidos e cadáveres espalhados e até desmembrados.

O incidente ocorreu na segunda-feira à noite, sendo o alerta dado pelo pároco de Alhos Vedros na manhã de terça-feira. Além do cardeal Américo Aguiar, estiveram presentes no local o autarca da região, o presidente da junta, bem como elementos da GNR, bombeiros e técnicos do Instituto de Medicina Legal.

Segundo o bispo de Setúbal relatou à CNN, «um ato desta gravidade atinge a dignidade intrínseca da pessoa humana, fere a memória dos que já partiram e causa sofrimento acrescido às famílias».

