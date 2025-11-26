Cenário macabro em cemitério. Caixões foram partidos e cadáveres desmembrados e espalhados. Veja as imagens

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 24min
Cemitério
Cemitério
Image by freepik

Um cenário macabro foi registrado em Alhos Vedros, onde jazigos foram vandalizados e corpos desmembrados foram espalhados pelo local, chocando familiares e moradores da região. Autoridades investigam o caso e ainda não confirmaram a motivação do crime.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O cemitério de Alhos Vedros, na Moita, distrito de Setúbal, foi alvo de vandalismo. Pelo menos quatro jazigos foram danificados, havendo relatos de campas abertas, caixões partidos e cadáveres espalhados e até desmembrados.

O incidente ocorreu na segunda-feira à noite, sendo o alerta dado pelo pároco de Alhos Vedros na manhã de terça-feira. Além do cardeal Américo Aguiar, estiveram presentes no local o autarca da região, o presidente da junta, bem como elementos da GNR, bombeiros e técnicos do Instituto de Medicina Legal.

Segundo o bispo de Setúbal relatou à CNN, «um ato desta gravidade atinge a dignidade intrínseca da pessoa humana, fere a memória dos que já partiram e causa sofrimento acrescido às famílias».

Veja as imagens:

Temas: Cemitério Cadáveres Vandalismo Alhos Vedros

A Não Perder

Rute Cardoso arrepia ao assinalar 1º. aniversário da filha: «É a cara do Diogo»

Há 4 min

O teletrabalho pesa largos euros na sua fatura da eletricidade. Tens ideia de quanto está a pagar a mais?

Há 5 min

Aos 41 anos, começou a revender roupa usada e agora faz milhões: «Não é necessário muito dinheiro para começar»

Há 35 min

Esta criança tornou-se num dos homens mais influentes do país. Reconhece?

Há 1h e 0min

Atenção. Todas as aves domésticas estão sob ordem oficial de confinamento

Há 1h e 5min

Aprenda a descascar romãs em menos de 2 minutos

Há 1h e 35min

Imprensa do Brasil dá destaque ao drama do pai e filho brasileiros mortos a tiro em Portugal

Há 2h e 5min
MAIS

Mais Vistos

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Hoje às 12:32

Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…»

Hoje às 12:16

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Ontem às 11:34

Ana Duarte voltou para os braços do ex-namorado

Hoje às 09:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

Há 1h e 50min

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Hoje às 09:49

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Hoje às 08:59

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Ontem às 16:05

Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Ontem às 10:06

Fotos

Rute Cardoso arrepia ao assinalar 1.º aniversário da filha: «É a cara do Diogo»

Há 1 min

O teletrabalho pesa largos euros na sua fatura da eletricidade. Tens ideia de quanto está a pagar a mais?

Há 5 min

Aos 41 anos, começou a revender roupa usada e agora faz milhões: «Não é necessário muito dinheiro para começar»

Há 35 min

Esta criança tornou-se num dos homens mais influentes do país. Reconhece?

Há 1h e 0min