Esta dica vai salvar o seu verão: como arrefecer a cerveja em minutos sem precisar do congelador

Esqueceu-se de pôr a cerveja no frigorífico e os amigos estão a chegar? Não entre em pânico! Há um truque simples, rápido e eficaz para arrefecer as garrafas ou latas em poucos minutos — e o melhor de tudo: não precisa de usar o congelador.

Em dias de calor, sabe particularmente bem uma cerveja bem fresca. No entanto, quem nunca se dirigiu ao frigorífico à procura desta bebida refrescante apenas para descobrir que não havia nenhuma disponível para consumo imediato?

A cerveja está longe de ser uma bebida apreciada quente e, para os verdadeiros apreciadores, a opção de adicionar gelo é quase um sacrilégio. Mas então, como conseguir uma cerveja bem fresca em apenas alguns minutos?

Segundo o site «El Confidencial», existe um truque infalível que requer apenas um recipiente largo, água, gelo e sal.

Para refrescar as cervejas em poucos minutos, deve começar por colocar as latas no recipiente. Em seguida, adicione água, depois o gelo e, por fim, o ingrediente essencial: o sal.

Este método é eficaz porque, ao dissolver-se, o sal necessita de calor e retira-o diretamente das latas de cerveja, que são a única fonte de calor dentro do recipiente.

É importante notar que, quanto maior for o número de cervejas no recipiente, mais tempo levarão a ficar frescas.

Outra solução para arrefecer cervejas rapidamente (sem usar gelo)

Caso não tenha gelo em casa, há outra alternativa igualmente eficaz. Humedeça papel de cozinha e polvilhe-o generosamente com sal. Envolva as latas com este papel e coloque-as no congelador. Em poucos minutos, a cerveja estará bem fresca.

Apesar da utilidade destes métodos, a forma mais eficaz continua a ser manter as bebidas no frigorífico com a devida antecedência.