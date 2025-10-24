Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

Branquear os dentes em casa é mais fácil do que parece. Basta um produto comum que, provavelmente, já tem na cozinha.

Ter dentes brancos é o objetivo de muitas pessoas, mas alcançá-lo nem sempre é simples. Para além do consumo de alimentos que podem manchar os dentes, como o café, existe também o tártaro, que se acumula e não só provoca manchas, como também compromete a saúde oral.

O tártaro desenvolve-se nos dentes e gengivas devido a vários fatores, desde uma higiene oral deficiente até à ingestão de alimentos ricos em açúcar e hidratos de carbono.

Prevenir o tártaro é essencial para manter a boca saudável. Para isso, é necessário escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, utilizar fio dentário diariamente e fazer visitas regulares ao higienista ou dentista. No entanto, existem também remédios caseiros que ajudam a diminuir a acumulação de tártaro e a tornar os dentes mais brancos.

O site argentino El Cronista revelou um truque simples para evitar o acúmulo de tártaro: beber chá verde.

Já são bem conhecidos os benefícios do chá verde para o organismo, como o controlo do colesterol e a melhoria das capacidades cognitivas. Esta infusão oferece também vantagens para a saúde oral. Graças aos polifenóis presentes no chá verde, o seu consumo inibe o crescimento de bactérias na boca, que têm um papel central na formação da placa bacteriana. Com propriedades antibacterianas, esta bebida ajuda a equilibrar os níveis de acidez oral, tornando o ambiente menos favorável ao desenvolvimento de bactérias nocivas. Além disso, o chá verde estimula a produção de saliva, que contribui para limpar naturalmente toda a boca.

Apesar de ser um aliado eficaz contra o tártaro, é importante reforçar que o chá verde não substitui uma boa higiene oral. Por isso, continue a escovar os dentes regularmente, a usar fio dentário e a visitar o dentista com frequência.