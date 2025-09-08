Tenha este chá por perto enquanto trabalha (ajuda a emagrecer com apenas uma chávena diária)

Descubra o chá que ajuda na perda de peso. Com apenas uma chávena por dia, contribui para perder vários quilos. Saiba como incluí-lo na sua rotina diária.

As infusões podem ser grandes aliadas no emagrecimento, já que ajudam na hidratação, fornecem nutrientes essenciais e possuem propriedades que favorecem a queima de calorias, a eliminação de líquidos e aumentam a sensação de saciedade.

Recentemente, uma receita de chá para emagrecer tornou-se viral no TikTok. A revista espanhola Clara abordou esta tendência e consultou nutricionistas para comentarem os benefícios (ou não) desta infusão feita com apenas dois ingredientes.

O artigo, assinado pela médica Isabel Beltrán Margarit, nutricionista e especialista da Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade, indica que o chá preparado com sementes de chia e limão possui, de facto, um efeito positivo em processos de emagrecimento.

A chia é uma planta herbácea cujas pequenas sementes ovais oferecem diversos benefícios para a saúde, incluindo alto teor de fibra, ómega-3, vitaminas, proteínas, cálcio, magnésio, ferro e antioxidantes. Estas características tornam a chia ideal para perda de peso, redução da inflamação, queima de calorias e melhoria do trânsito intestinal.

Para usufruir destes benefícios e apoiar a perda de peso, a chia pode ser consumida em forma de infusão. Além de auxiliar na digestão, a chia é saciante, anti-inflamatória, ajuda a reduzir o colesterol e contribui para a energia, massa muscular e fortalecimento do sistema imunológico.

A infusão de sementes de chia e limão prepara-se de forma simples:

Ferver água e adicionar uma colher de sopa de sementes de chia numa chávena. Mexer bem e deixar repousar cerca de 10 minutos. Não é necessário coar, pois a goma libertada pelas sementes proporciona uma textura viscosa à infusão. Adicionar umas gotas de limão.

Esta infusão pode ser consumida em jejum ou antes das principais refeições, potenciando os seus efeitos.