Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30

Uma infusão com dois ingredientes está a tornar-se viral no TikTok como aliada do emagrecimento. Especialistas comentam os potenciais benefícios desta tendência, que tem conquistado utilizadores em todo o mundo.

As infusões podem ser grandes aliadas no emagrecimento, pois ajudam na hidratação, fornecem nutrientes, possuem propriedades que favorecem a queima de calorias, a eliminação de líquidos e promovem a sensação de saciedade.

Recentemente, uma receita de chá para emagrecer tornou-se viral no TikTok. A revista espanhola Clara publicou sobre esta tendência e consultou nutricionistas para comentarem os possíveis benefícios desta infusão, composta por apenas dois ingredientes.

O artigo, assinado pela médica Isabel Beltrán Margarit, nutricionista e especialista da Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade, indica que este chá, preparado com sementes de chia e limão, apresenta de facto um efeito benéfico no processo de emagrecimento.

A chia é uma planta herbácea cujas sementes pequenas e ovais contêm diversos benefícios para a saúde, incluindo alto teor de fibra, ómega-3, vitaminas, proteínas, cálcio, magnésio, ferro e antioxidantes. Estas propriedades tornam a chia adequada para perda de peso, redução da inflamação, queima de calorias e melhoria do trânsito intestinal.

Para usufruir destes benefícios e apoiar a perda de peso, a chia pode ser consumida sob a forma de infusão. Além de favorecer a digestão, é saciante, anti-inflamatória, ajuda a reduzir o colesterol e contribui para a energia, massa muscular e fortalecimento do sistema imunológico.

A infusão de sementes de chia e limão é muito simples de preparar: basta ferver água, adicionar uma colher de sopa de sementes de chia, mexer bem, deixar repousar cerca de 10 minutos sem coar — pois a goma libertada pelas sementes confere uma textura viscosa — e adicionar algumas gotas de limão.

Esta infusão pode ser consumida em jejum ou antes das refeições principais para potenciar os seus efeitos.

Temas: Chá

