Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Já reparou que algumas pessoas estão a colocar saquinhos de chá na air fryer? Pode parecer estranho, mas há um motivo por trás desta prática.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A air fryer tornou-se um eletrodoméstico indispensável para quem procura refeições mais práticas e saudáveis. No entanto, a gordura e os restos de comida podem acumular-se na cesta, tornando a limpeza mais difícil. Muitas pessoas acabam por recorrer a produtos químicos agressivos, que podem danificar a camada antiaderente e reduzir a durabilidade do aparelho.

De acordo com o site 20 Minutos, existe um método simples, natural e eficaz para limpar a fritadeira de ar sem comprometer a sua integridade: o uso de saquinhos de chá. Os taninos presentes no chá têm propriedades desengordurantes, ajudando a eliminar resíduos e odores persistentes.

O processo é muito fácil: basta colocar um saquinho de chá seco na cesta, programar a air fryer a 180 °C durante dois a três minutos e deixar atuar por alguns minutos adicionais. Depois, retira-se o saquinho e lava-se a cesta com água morna e uma esponja suave. Este método não só limpa de forma eficaz, como também preserva a camada antiaderente e prolonga a vida útil do aparelho.

Temas: Chá Air fryer

RELACIONADOS

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Tenha este chá por perto enquanto trabalha (ajuda a emagrecer com apenas uma chávena diária)

Esta é a infusão favorita das espanholas para emagrecer

Do papel vegetal à cerâmica: o que pode (ou não) ir à air fryer?

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Nem tudo vai à air fryer: saiba o que não deve mesmo cozinhar neste eletrodoméstico

Dicas

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Hoje às 17:00

Esqueça os detergentes caros — esta mistura caseira deixa o fogão como novo

Hoje às 14:00

Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono

Hoje às 13:00

É mito ou verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista responde

Hoje às 12:00

A maioria de nós não limpa estes pontos da cozinha há meses — e acumulam muita sujidade

Hoje às 11:00

A sua esfregona pode estar a contaminar a casa. Saiba como limpá-la

Hoje às 10:00

Experimentámos isto e a roupa saiu seca da máquina de lavar

Hoje às 08:00
MAIS

Mais Vistos

No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção

Hoje às 10:08

Marcas para a vida: Pais biológicos queimavam Patrícia com cigarros e aplicavam castigos cruéis

Hoje às 12:49

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Ontem às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Ontem às 11:20

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Hoje às 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

Hoje às 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Ontem às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Ontem às 15:30

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

10 set, 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

Hoje às 17:00

De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

Hoje às 16:44

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Hoje às 16:00

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

Hoje às 15:00