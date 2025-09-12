Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Já reparou que algumas pessoas estão a colocar saquinhos de chá na air fryer? Pode parecer estranho, mas há um motivo por trás desta prática.

A air fryer tornou-se um eletrodoméstico indispensável para quem procura refeições mais práticas e saudáveis. No entanto, a gordura e os restos de comida podem acumular-se na cesta, tornando a limpeza mais difícil. Muitas pessoas acabam por recorrer a produtos químicos agressivos, que podem danificar a camada antiaderente e reduzir a durabilidade do aparelho.

De acordo com o site 20 Minutos, existe um método simples, natural e eficaz para limpar a fritadeira de ar sem comprometer a sua integridade: o uso de saquinhos de chá. Os taninos presentes no chá têm propriedades desengordurantes, ajudando a eliminar resíduos e odores persistentes.

O processo é muito fácil: basta colocar um saquinho de chá seco na cesta, programar a air fryer a 180 °C durante dois a três minutos e deixar atuar por alguns minutos adicionais. Depois, retira-se o saquinho e lava-se a cesta com água morna e uma esponja suave. Este método não só limpa de forma eficaz, como também preserva a camada antiaderente e prolonga a vida útil do aparelho.