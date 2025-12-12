Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 15min

Preparado a partir das folhas da nespereira, este chá tem vindo a ganhar destaque pelos seus potenciais benefícios para a saúde.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A nêspera, também conhecida como ameixa-amarela, é um fruto valorizado tanto pelo seu sabor como pelos nutrientes que fornece, incluindo vitaminas A, B6, potássio e fibras. No entanto, não é apenas o fruto que desperta interesse: as folhas da nespereira (Eriobotrya japonica) são utilizadas há séculos no Oriente para a preparação de chás com propriedades medicinais.

Segundo o site Veja Saude, estudos sugerem que estas folhas contêm compostos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e até antidiabético. Apesar disso, a maioria das investigações foi realizada em testes laboratoriais com extratos concentrados, e não diretamente com o chá.

Até ao momento, a ciência confirma sobretudo o efeito anti-inflamatório da infusão, que pode auxiliar no alívio de tosse, dificuldades respiratórias e algumas dores digestivas. Os especialistas, contudo, reforçam que o chá não substitui tratamentos médicos e deve ser encarado apenas como um complemento.

A forma mais habitual de preparar o chá é através da infusão:

  1. Lave bem 3 a 4 folhas de nespereira (Eriobotrya japonica).

  2. Corte as folhas em pedaços pequenos e coloque-os numa chávena ou num bule.

  3. Adicione água a ferver (aproximadamente 250 ml por chávena).

  4. Deixe repousar durante 10 minutos.

  5. Coe antes de beber.

Temas: Chá Folhas de nespereira

RELACIONADOS

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Dicas

Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

Há 15 min

Esta smartband da Xiaomi acompanha 100 atividades, dura 11 dias e é visível ao sol

Ontem às 20:28

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Ontem às 17:00

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Ontem às 16:30

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Ontem às 16:00

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Ontem às 15:30

Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 3h e 14min

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Hoje às 10:53

Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos

Hoje às 10:57

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 45 min

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 49 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 55min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Ontem às 14:35

Fotos

Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

Há 15 min

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 45 min

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 49 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 1h e 15min