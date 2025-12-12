Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Preparado a partir das folhas da nespereira, este chá tem vindo a ganhar destaque pelos seus potenciais benefícios para a saúde.

A nêspera, também conhecida como ameixa-amarela, é um fruto valorizado tanto pelo seu sabor como pelos nutrientes que fornece, incluindo vitaminas A, B6, potássio e fibras. No entanto, não é apenas o fruto que desperta interesse: as folhas da nespereira (Eriobotrya japonica) são utilizadas há séculos no Oriente para a preparação de chás com propriedades medicinais.

Segundo o site Veja Saude, estudos sugerem que estas folhas contêm compostos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e até antidiabético. Apesar disso, a maioria das investigações foi realizada em testes laboratoriais com extratos concentrados, e não diretamente com o chá.

Até ao momento, a ciência confirma sobretudo o efeito anti-inflamatório da infusão, que pode auxiliar no alívio de tosse, dificuldades respiratórias e algumas dores digestivas. Os especialistas, contudo, reforçam que o chá não substitui tratamentos médicos e deve ser encarado apenas como um complemento.

A forma mais habitual de preparar o chá é através da infusão: