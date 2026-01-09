Especialista revela chá caseiro que promete curar a gripe mais rápido

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Com o pico da temporada de gripe, muitas pessoas enfrentam sintomas fortes e recuperação lenta. Um especialista revelou um chá caseiro simples, capaz de aliviar os sintomas e ajudar o corpo a recuperar mais rápido. Descubra como preparar esta bebida eficaz no conforto da sua casa e dar um reforço natural ao seu sistema imunitário.

Nos últimos tempos, os casos de gripe têm vindo a aumentar, e a recuperação tem sido difícil para muitas pessoas. Entre quem procura alternativas naturais para fortalecer o corpo durante a convalescença, Ana Rocha, consultora de macrobiota e conhecida no Instagram como @apetitepelavida, partilhou recentemente uma dica valiosa.

“Ainda a recuperar de uma gripe que não me lembrava de tal, e já sem febre. Se estiveres a passar por um resfriado, este chá pode ajudar-te ou a alguém que precise”, escreveu.

A receita é simples e reúne ingredientes naturais reconhecidos por apoiarem a digestão e reforçarem o sistema imunitário:

  • Gengibre fresco a ferver com pau de canela

  • Sumo de limão

  • Curcuma + pimenta-preta

  • Alho ralado

  • Mel (adicionado apenas quando o chá estiver morno, para preservar as propriedades)

A consultora alerta, no entanto, que alho e curcuma não devem ser usados se houver febre. Este chá é recomendado apenas quando a febre já passou, ajudando o corpo a recuperar mais rapidamente.

Temas: Chá Gripe A Gripe

